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    Дослідники США та Китаю виявили натуральний засіб від Covid-19

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    <span>Група дослідників США і Китаю провела низку експериментів</span> - Дослідники США та Китаю виявили натуральний засіб від Covid-19
    Група дослідників США і Китаю провела низку експериментів

    Антиоксидант каталаза може надавати позитивний вплив на організм відразу за трьома напрямками

    Фермент, що виробляється природним шляхом, може стати ефективним засобом проти коронавірусу Covid-19. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє РИА Новости з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials.

    Зазначено, що міжнародна група дослідників США і Китаю провела низку експериментів і з'ясувала, що антиоксидант каталаза може надавати позитивний вплив на організм відразу за трьома напрямками.

    Зокрема, каталаза може пригнічувати реплікацію вірусу SARS-CoV-2 у макак-резусів, не надаючи токсичну дію. Також фермент має протизапальну дію і здатний регулювати вироблення цитокінів, запобігаючи цитокініновому шторму і небезпечному системному запаленню, що є ускладненням Covid-19. Крім того, антиоксидант допомагає захистити клітини, що вистилають внутрішню поверхню альвеол в легенях, від пошкоджень при окисленні.

    Як зазначають вчені, перевагою терапевтичного засобу на основі каталази є простота його виготовлення і низька вартість виробництва.

    Нагадаємо, що науковці назвали вітамін, який знижує ризик підхопити коронавірус.

    США Китай коронавірус
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