Мер Краматорська отримав позитивний тест на коронавірус



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Андрій Панков не уберігся від Covid-19

Панков стверджує, що почувається добре і перебуває на самоізоляції

Мер міста Краматорськ Донецької області Андрій Панков захворів на коронавірус. Він отримав позитивний тест на Covid-19.

Про це Панків повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він відчуває себе добре і перебуває на самоізоляції.

«Я отримав позитивний тест на коронавірус. Згідно з порадами епідеміологів люди з мого найближчого оточення також здали тест в п'ятницю, як контактні особи. Всі результати вже на руках - жоден не має підтвердженого захворювання», - зазначив Панков.

Сьогодні, 30 вересня, Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.