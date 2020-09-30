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    Мер Краматорська отримав позитивний тест на коронавірус

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    <span>Андрій Панков не уберігся від Covid-19</span> - Мер Краматорська отримав позитивний тест на коронавірус
    Андрій Панков не уберігся від Covid-19

    Панков стверджує, що почувається добре і перебуває на самоізоляції

    Мер міста Краматорськ Донецької області Андрій Панков захворів на коронавірус. Він отримав позитивний тест на Covid-19.

    Про це Панків повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, він відчуває себе добре і перебуває на самоізоляції.

    «Я отримав позитивний тест на коронавірус. Згідно з порадами епідеміологів люди з мого найближчого оточення також здали тест в п'ятницю, як контактні особи. Всі результати вже на руках - жоден не має підтвердженого захворювання», - зазначив Панков.

    Сьогодні, 30 вересня, Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

    В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

    Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

    Донеччина мер хвороби коронавірус
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