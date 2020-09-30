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    У соратниці Порошенка теж виявили коронавірус

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    Яна Зінкевич каже, що вже хворіла на коронавірус - У соратниці Порошенка теж виявили коронавірус
    Яна Зінкевич каже, що вже хворіла на коронавірус

    Сьогодні вся фракція «ЄС» здала аналізи на короновірус

    Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Яна Зінкевич повідомила, що в неї лікарі виявили коронавірус. Про це вона написала в соцмережах.

    Вона зазначила, що сьогодні вся фракція «ЄС» здала аналізи на короновірус. Адже вчора, 29 вересня, лідер політсили Петро Порошенко повідомив, що він захворів на Covid-19.

    «Нажаль в мене також позитивний результат, - розповіла Зінкевич. - Прошу всіх хто контактував зі мною протягом останніх декількох днів зв‘язатися зі своїми сімейними лікарями та здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендована самоізоляція».

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    Депутатка додала, що з симптомів наразі вона вдуває лише сильну втому.

    «Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на ШВЛ на щастя), - повідомила вона.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Між іншим, 30 вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Петро Порошенко Європейська солідарність депутат аналізи Яна Зінкевич коронавірус
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