Парламент може піти на карантин через зростання хворих на коронавірус серед нардепів



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Разумков підкреслив, що парламент може продовжити роботу в комітетах, а їх засідання будуть проходити онлайн

За останні кілька днів захворіло до 10 осіб, як у сесійній залі, так і в Апараті Верховної Ради, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 30 вересня, заявив, що парламент може піти на карантин через зростання хворих на коронавірус серед народних депутатів. Про це він сказав під час засідання.

За словами Разумкова, за останні кілька днів захворіло до 10 осіб, як у сесійній залі, так і в Апараті Верховної Ради.

«Зараз відбулася нарада з представниками всіх депутатських фракцій і груп. У нас за вчора – позавчора захворіло велика кількість людей, як у сесійній залі, так і в апараті Верховної Ради. За останні кілька днів до 10 осіб захворіло», – зазначив глава парламенту.

Разумков підкреслив, що парламент може продовжити роботу в комітетах, а їх засідання будуть проходити онлайн.

«Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер і п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада могла продовжувати свою роботу... Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо розглянути таку постанову на цьому пленарному засіданні», – сказав спікер парламенту.

Відзначимо, перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк заявив, що в Раді за день 8 парламентаріїв захворіли на коронавірус.

«Сьогодні на нараді голів фракцій прийняли рішення скасувати пленарні засідання у четвер – п'ятницю і весь наступний пленарний тиждень. 20 жовтня засідання по бюджету», – повідомив депутат.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

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