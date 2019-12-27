Дослідники створили шоколад-хамелеон



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Шоколад-хамелеон Фото: ethz

Ефект веселки на шоколаді група вчених створила без використання штучних барвників, а за допомогою спеціального мікронапилення

Дослідники зуміли створити ефект веселки без використання штучних барвників, а за допомогою спеціального мікронапилення

У Швейцарії винайшли шоколад, який переливається динамічними кольорами веселки. Група вчених з ETH Zurich і Університету прикладних наук і мистецтв FHNW Північно-Західної Швейцарії недавно подала патент на цей процес, повідомили в techno.znaj.ua.

Дослідники зуміли створити цей ефект без використання штучних барвників, а за допомогою спеціального мікронапилення.

Як повідомлялось, чорний шоколад і, бажано, без цукру має багато корисних властивостей. Зокрема, знижує тиск, стримує прогрес атеросклерозу та інших хвороб, пов’язаних з запаленням, має антиоксидантну дію, покращує баланс холестеролу та кровопостачання мозку, чим може бути корисним пацієнтам із деменцією, хворобою Альцгеймера та тим, хто переніс інсульт. Крім того, позитивно впливає на стан мікрофлори кишківника, має необхідні для нормальної роботи серцево-судинної і нервової систем мікроелементи, покращує стан шкіри та її фотозахисні властивості, та навіть допомагає худнути.

А от молочний шоколад, ароматизований, солодкий, шоколадні поливи на печиві і цукерки, або швидкорозчинна какао-суміш із цукру, сухого молока, якихось домішок і сумнівного какао користі в собі зовсім не несуть.