Супрун попередила про «один із найгірших подарунків» дітям на новорічні свята



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Супрун радить відмовитися від цукерок

Переїдання на застіллях, недостатня фізична активність і надмірне споживання солодощів. Такі небезпеки святкувань згадала колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона наполягає на тому, що «цукерки — один із найгірших подарунків дітям» на зимові свята.

«Звісно, можна заперечувати: раз на рік шоколадний заєць нікому не нашкодив і взагалі — скільки там цих свят. Але будьмо відвертими — мало хто й не у святкові дні дотримується суворих обмежень щодо споживання цукру. А в грудні, вже від Дня святого Миколая, починається справжнє цукрове бомбардування», - наголосила вона.

Супрун перерахувала наслідки надлишкового споживання цукру: набір ваги, ожиріння, проблеми із зубами, зростання ризику появи серцево-судинних хвороб, діабету та деяких видів раку. Вона наводить дані досліджень, котрі засвідчують, що українські діти з’їдають дві-три денні норми цукру, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я для дорослої людини.

І додає, що йдеться не про природні солодощі, як мед, а кондитерську продукцію, котра нерідко має також різні підсолоджувачі, консерванти та трансжири. Останні дуже негативно впливають на організм людини, проте в Україні вони дозволені, тому людям «потрібно самостійно піклуватися про себе і своїх дітей». Супрун радить звертати увагу на етикетки та не купувати продуктів, які містять гідрогенізовані рослинні жири.

Експертка наводить рекомендації національної служби здоров’я Великої Британії щодо безпечних обсягів солодкого для дітей: меншим за 4 роки – уникати взагалі, віком 4-6 років – до 19 грамів на день, віком 7-10 років – до 24 грамів на день, старшим 11 років – до 30 грамів на день.

«Солодощі, які готують без білого цукру (зокрема з додаванням меду, агавового сиропу, коричневого цукру) подаються, як більш здорова альтернатива. Проте їхнє споживання також необхідно обмежувати», - наголошує вона.

Вона закликає не перейматися тим, що дітей на свято можна залишити «без смаколиків», адже така проблема значною мірою є надуманою.

«Асоціацію «цукерки=свято» вигадали дорослі. Для дітей головне – турбота, яку можна проявити іншими способами. Проведіть вільний час разом: відвідайте виставку, парк, побавтеся вдома — варіантів безліч, обирайте ті, що до душі. А якщо, все ж таки, збираєтесь подарувати дитині смаколик, надавайте перевагу різноманітним фруктам, солодощам з сухофруктів, пастилі. Ще кращою альтернативою буде спільне приготування домашніх солодощів. Таким чином ви будете впевнені в якості продуктів, які використаєте, а для дітей це буде не просто цукерка чи шматок торта, а проведений час із батьками», - радить Супрун.