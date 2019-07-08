Супрун розповіла про користь шоколаду: допомагає худнути та гарно засмагати



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Найбільшу користь має чорний шоколад без цукру

У всесвітній день шоколаду виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поділилась рецептом правильного вживання цих ласощів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що користі в собі зовсім не несуть «молочний шоколад, ароматизований, солодкий, шоколадні поливи на печиві і цукерки, або швидкорозчинна какао-суміш із цукру, сухого молока, якихось домішок і сумнівного какао».

А от чорний шоколад і, бажано, без цукру має багато корисних властивостей. Зокрема, знижує тиск, стримує прогрес атеросклерозу та інших хвороб, пов’язаних з запаленням, має антиоксидантну дію, покращує баланс холестеролу та кровопостачання мозку, чим може бути корисним пацієнтам із деменцією, хворобою Альцгеймера та тим, хто переніс інсульт. Крім того, позитивно впливає на стан мікрофлори кишківника, має необхідні для нормальної роботи серцево-судинної і нервової систем мікроелементи, покращує стан шкіри та її фотозахисні властивості, та навіть допомагає худнути.

«Найнебезпечнішою формою жирових відкладень є внутрішній, або вісцеральний жир. Какао і чорний шоколад сприяють розпаду вісцерального жиру і запобігають його утворенню, впливаючи на активність низки генів чи сигнальних шляхів в жирових клітинах», - пише Супрун.

«Сполуки шоколаду беруть участь у фотозахисті шкіри зсередини. Регулярне споживання чорного шоколаду чи какао зменшує прояви еритеми (почервоніння), запалення і вільнорадикальних процесів, а також покращує кровопостачання шкіри і утворення колагену. Але це все одно не означає, що можна весь день лежати на пляжі і їсти шоколадки», - застерігає очільниця МОЗу і наголошує на необхідності сонцезахисних засобів.

Також Супрун спростувала міф про те, що шоколад є одним з найбільших алергенів. Проте, треба слідкувати, аби в ньому не було слідів молочних продуктів.

Щоб обрати правильний шоколад, Супрун радить дивитись на склад продукту: в ньому має бути не менше 70% масла какао і какао, він має бути якомога темнішим, в переліку складових какао і масло какао мають стояти на першому місці, і цукор - на останньому. Такий шоколад не може бути дешевим, в ньому не повинно бути молока, а також він має мазати пальці, якщо потримати його в руці.

«Масло какао має такий склад жирних кислот, що плавиться при 35-37 градусах за Цельсієм. Якщо ви тримаєте шоколадку в руці, і пальці чисті, то викиньте — це підробка», - наголосила Супрун.

Також очільниця МОЗу зазначила, що денних норм споживання шоколаду не визначено, у деяких джерелах рекомендовано 5-7 грамів какао на день. Однак, застерігає медик, неможна замінювати шоколадом складові нормального повноцінного раціону.

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