Велика кількість солодощів діє на психіку як алкоголь - дослідження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солодощі поглиблюють депресивний стан людини - вчені

Цукор провокує запальні процеси в організмі і у результаті виробляються спеціальні гормони, які впливають на мозок - науковці

Американські психологи попереджають, що вживання великої кількості солодощів діє на психіку так само, як алкоголь.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Medical Hypotheses.

Зазначається, що велика кількість тістечок і цукерок може погіршують стан психіки. Річ у тім, що цукор провокує запальні процеси в організмі і у результаті виробляються спеціальні гормони, які впливають на мозок. Крім того, опосередковано, цукор впливає на наш настрій за допомогою мікробіому, що змінюється під його впливом.

Зокрема, фахівці зауважили, що люди взимку хочуть більше солодощів через зменшення сонячної активності та перебудови добових ритмів. Смаколики ж дають відчуття припливу енергії та покращення настрою, але водночас через надлишок цукру в організмі виникають процеси, що призводять до поглиблення депресивного стану.

До того ж науковці відзначають, що тим, хто знаходиться у депресивному стані, складно відмовитися від солодкого, тому тим, хто в зимовий період схильний до депресії, медики рекомендують їсти більше продуктів, багатих вітаміном D і омега-3 жирними кислотами, а вживання цукру краще обмежити до 25 г у день.