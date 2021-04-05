Довибори на Прикарпатті: поліція розпочала 17 кримінальних проваджень

За всіма розпочатими кримінальними провадженнями проводять розслідування

На Івано-Франківщині поліція розпочала 17 кримінальних проваджень щодо проміжних виборів народного депутата Верховної Ради України. Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення, повідомляє Національна поліція України.

Після ретельної перевірки інформації поліцейські склали 12 адміністративних протоколів: переважно вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Окрім того, слідчі та підрозділи дізнання розпочали 17 кримінальних проваджень. 12 із них – безпосередньо пов‘язані з порушенням виборчого законодавства, 5 – опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Зокрема кримінальні провадження розпочаті:

1 – за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права…, роботі виборчої комісії…, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України);

5 – за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України);

1 – за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України);

4 – за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Також у період із 2 по 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів шести дільничних виборчих комісій.

За всіма розпочатими кримінальними провадженнями проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше громадянська мережа «Опора» вимагала від Національної поліції розслідувати можливе спотворення результатів голосування в ОВО №87 на виборах народного депутата України.

«Слуги народу» також закликають провести неупереджене розслідування правопорушень на виборчому окрузі №87.

Як відомо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Водночас кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.