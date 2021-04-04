«Опора» вимагає розслідувати можливі фальсифікації виборів на окрузі №87

В організації наголосили, що процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією

Громадянська мережа «Опора» вимагає від Національної поліції розслідувати можливе спотворення результатів голосування в ОВО №87 на виборах народного депутата України. Про це ідеться у заяві організації щодо підсумків голосування на проміжних виборах до ВР в ОВО №87 на Івано-Франківщині

«Надзвичайний виклик для демократичності та законності виборів в окрузі вимагає від держави та правоохоронних органів невідкладних дій щодо встановлення винних у можливому спотворенні результатів голосування та ймовірних шахрайських дій з виборчою документацією. У разі відсутності об’єктивних та комплексних розслідувань, результати проміжних виборів народного депутата України матимуть низьку суспільну легітимність. Спостерігачі «Опори» наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень», – ідеться у тексті заяви.

В організації наголосили, що процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі.

Остаточні підсумки голосування, встановлені ОВК, базуються на рішеннях комісії про визнання недійсним голосування на 5 виборчих дільницях, а також враховують неспівпадіння між первинними протоколами 6 ДВК і даними повторного підрахунку голосів.

В «Опорі» зазначили, що за результатами повторного підрахунку голосів на 6 з 20 виборчих дільниць кількість голосів виборців на підтримку Олександра Шевченка (партія «За майбутнє») зменшилась. За даними протоколів 6 ДВК, за кандидата разом було віддано 1676 голосів, натомість повторний підрахунок підтвердив наявність лише 1172 бюлетенів на його підтримку. Причому дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не співпадають лише у кількості бюлетенів на підтримку Шевченка.

«На момент прийняття ОВК рішень про повторний підрахунок голосів та під час його проведення суб’єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які б свідчили про фальсифікацію ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності пакування виборчої документації з їхніх дільниць, яке могло відбутися вже після передачі бюлетенів до ОВК. І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, «Опора» вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування», – ідеться в заяві.

В організації вважають, що Нацполіція повинна оперативно зібрати свідчення і документи від членів виборчих комісій, кандидатів, офіційних спостерігачів та інших суб’єктів виборчого процесу, які перебували на ДВК округу і на засіданнях ОВК.

Як відомо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Водночас кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

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