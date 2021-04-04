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    Кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів

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    Олександр Шевченко не планує здаватися та готує судові позови - Кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів
    Олександр Шевченко не планує здаватися та готує судові позови

    «Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває» – Шевченко

    На окрузі №87 в Івано-Франківській області кандидат у народні депутати Василь Вірастюк переміг на довиборах у ВР, проте його конкурент Олександр Шевченко не планує здаватися та готує судові позови.

    Про це повідомив кандидат у народні депутати Шевченко у Facebook.

    Після перерахунку голосів на кількох дільницях 87-го округу на сайті ЦВК з’явилися результати підрахунку 100% опрацьованих дільничних протоколів – Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців. Розрив між ними склав 749 голосів.

    При цьому Шевченко розповів, що Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив у задоволенні його позову до Надвірнянської ОВК. Суд вирішив, що перерахунок голосів на дільниці № 261029 (Микуличин) є законним.

    Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

    Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

    Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

    До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

    Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

    4 квітня, на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець «Слуги народу» Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка менш ніж на 750 голосів.

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    Теги: ЦВК суд вибори Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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