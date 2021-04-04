«Слуги народу» також закликають провести неупереджене розслідування правопорушень на виборчому окрузі №87

«Партія «Слуга народу» вимагатиме чесного і неупередженого розслідування всіх численних кримінальних проваджень у 87-му окрузі

Голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що перерахунок голосів показав спробу повної фальсифікації з боку опонента

Політична партія «Слуга народу» закликає правоохоронні органи провести неупереджене розслідування правопорушень на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області під час довиборів до Верховної Ради, сказав в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» голова політсили Олександр Корнієнко.

«Партія «Слуга народу» вимагатиме чесного і неупередженого розслідування всіх численних кримінальних проваджень у 87-му окрузі», – заявив Корнієнко.

Він наголосив, що опоненти «Слуги народу» під час виборчої кампанії на 87-му окрузі намагалися застосувати «найбрудніші технології: скупку голосів, каруселі, махінації з виборчими списками, а потім для легалізації цього організовували хаос в окружній виборчій комісії і фактично заблокували встановлення підсумків голосування».

За словами Корнієнка, принципова позиція довірених осіб кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка дозволила відправити 20 дільниць на перерахунок.

«Перерахунок показав реальну ситуацію – день голосування і підрахунок на дільницях пройшли з великою кількістю процедурних порушень, частина з яких тягне на цілком конкретні статті Кримінального кодексу для голів та членів ДВК. Голосування на дільницях визнавали недійсними через відсутність контрольних листів, що може свідчити про махінації зі скриньками і через порушення зі списками для голосування на дому. Це може бути показником вкидання бюлетенів. Члени та голови ДВК «підвозили» з собою документацію, якої не вистачало, тоді як вона повинна бути в мішках на ОВК», – пояснив Корнієнко.

Голова партії «Слуга народу» зазначив, що перерахунок голосів показав спробу повної фальсифікації з боку опонента.

«Зараз відхилено вже 6 із 19 позовів про скасування перерахунку дільниць. Це свідчить про слабку юридичну позицію нашого опонента, яку він неодноразово доповнює гучними вигуками в ОВК», – звернув увагу Корнієнко.

Він також наголосив, що в ситуації щодо сфальсифікованих протоколів, яку подають як «історію зі зниклими бюлетенями», повинні розбиратися не «диванні експерти», а необхідно дати чітку відповідь суспільству: чи існували такі бюлетені і за кого були ці голоси, чи були маніпуляції з перекладанням бюлетенів або переписуванням протоколів, що відбувалося на дільницях і на їх шляху в ОВК, і зрештою, відбувалося щоночі в ОВК, як і під час двох перших днів.

«Питань більше, ніж відповідей, і правоохоронці повинні обов'язково дати на них відповідь», – додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше громадянська мережа «Опора» вимагала від Національної поліції розслідувати можливе спотворення результатів голосування в ОВО №87 на виборах народного депутата України.

Як відомо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Водночас кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

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