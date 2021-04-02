Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме

Кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк вже проголосив себе переможцем виборів

Кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк вже проголосив себе переможцем виборів

«Пропозицію взяти участь у виборах я отримав особисто від президента Володимира Зеленського»

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Василь Вірастюк буде працювати в комітеті Верховної Ради з питань молоді і спорту. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому» ще до того, як ЦВК закінчила підрахунок голосів на довиборах.

«За цю виборчу кампанію я дізнався багато нової інформації. Уже маю розуміння, у якому комітеті працюватиму: це буде комітет із питань молоді і спорту. І надалі буду активно популяризувати спорт у школах та інтернатах та маю намір займатися цією роботою в парламентському комітеті», – розповів Вірастюк.

Спортсмен зазначив, що пропозицію взяти участь у виборах отримав особисто від президента Володимира Зеленського. «І відчув з його боку підтримку і бажання працювати разом, зокрема, в напрямку розвитку реабілітаційних центрів», – додав він.

Вірастюк зазначив, що нього поки що немає наставника в політичних тонкощах. Проте переконаний: велика фракція та його колеги швидко введуть в курс справ. «Вони мене підтримують і навіть приїжджають на округ допомагати захищати результати виборів», – підкреслив він.

Окружна виборча комісія продовжує підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду, станом на 9:40 2 березня пораховано 90,59% бюлетенів.

На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк із 31,51%. На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 29,52% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,83%).

Дані ЦВК

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року на з'їзді провладної партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області.

У середу, 31 березня, «Слуги Народу» поїхали на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів.

Нагадаємо, голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів, що на Прикарпатті використовувалася масштабна технологія підкупу. Представник «Свободи» Руслан Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці.

Станом на 2 квітня ОВК №87 визнала недійсним голосування на одній з дільниць.