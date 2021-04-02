«Із маршруток «Буковеля» видавали гроші». Вірастюк звинуватив свого конкурента в підкупі

«Під час підрахунку голосів особисто я зафіксував велику кількість порушень», – Вірастюк

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Василь Вірастюк в інтерв’ю «Главкому» розповів, як його конкурент на виборах застосовував фальсифікації та вкидання.

Вірастюк зазначив, що його команда цілком готова до чесного перерахунку голосів. «Але це абсолютно невигідно моєму політичному опонентові (вочевидь, мова про Шевченка – ред.), якого точно не влаштовує його результат. З його боку є фальсифікації та вкидання. І якщо ми звірятимемось за протоколами з мокрими печатками, йому точно це буде невигідно. Ми хочемо, щоби цей виборчий процес пройшов чесно й ніхто не втручався в роботу комісії, яка має спокійно та оперативно рахувати голоси», – сказав він.

За словами Вірастюка, під час виборчої кампанії, у день голосування, а також під час підрахунку особисто він та спостерігачі від партії «Слуга Народу» зафіксували велику кількість порушень. Це скупка голосів, підвезення людей, «сітки» та «каруселі», процедурні порушення виборчого процесу.

«Про те, що кандидат Олександр Шевченко підкуповував виборців, відомо з відео, яке поширили місцеві ЗМІ. Так, його представники пропонували по 1000 грн за голос. Окрім того, у день голосування ми бачили, як із брендованої логотипом «Буковель» маршрутки роздавали за щось гроші. Я сам особисто бачив, як люди перевдягались перед ДВК і по декілька разів заходили на дільницю. Наші спостерігачі все це фіксували у відповідних актах», – пояснив Вірастюк.

Він додав, що на ОВК, коли комісія приймала документи, було багато порушень, пов’язаних із транспортуванням та оформленням виборчої документації.

Окружна виборча комісія продовжує підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду, станом на 18:45 2 березня пораховано 91,45% бюлетенів.

На першому місці залишається кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк із 31,48%. На друге місце вийшов Олександр Шевченко з партії «За майбутнє», який набрав 29,56% і обігнав представника «Свободи» Руслана Кошулинського (28,82%).

Дані ЦВК

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року на з'їзді провладної партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області.

У середу, 31 березня, «Слуги Народу» поїхали на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів.

Нагадаємо, голова Комітету виборців України Олексій Кошель розповів, що на Прикарпатті використовувалася масштабна технологія підкупу. Представник «Свободи» Руслан Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці.