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    Довибори в Раду. На Прикарпатті завершили підрахунок голосів

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    Вірастюк обійшов Шевченка менш ніж на 750 голосів - Довибори в Раду. На Прикарпатті завершили підрахунок голосів
    Вірастюк обійшов Шевченка менш ніж на 750 голосів

    За даними спостерігачів, висуванець «Слуги народу» Вірастюк отримав 31,25%

    На окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець «Слуги народу» Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка менш ніж на 750 голосів.

    Про це повідомив рух «Чесно» на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

    За даними спостерігачів, в результаті Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.

    При цьому «клони» Шевченка отримали 499 голосів.

    Результати виборів на 5 дільницях, де перемагав головно Шевченко, скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

    Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

    Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

    Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

    До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

    Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

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    Теги: Верховна Рада вибори Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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