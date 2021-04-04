Довибори в Раду. На Прикарпатті завершили підрахунок голосів

Вірастюк обійшов Шевченка менш ніж на 750 голосів

За даними спостерігачів, висуванець «Слуги народу» Вірастюк отримав 31,25%

На окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець «Слуги народу» Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка менш ніж на 750 голосів.

Про це повідомив рух «Чесно» на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

За даними спостерігачів, в результаті Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.

При цьому «клони» Шевченка отримали 499 голосів.

Результати виборів на 5 дільницях, де перемагав головно Шевченко, скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

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