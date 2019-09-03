Друга сесія Ради розпочнеться із розгляду зняття недоторканності



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В ніч на 30 серпня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з депутатів

3 вересня планується розглянути проект Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», №7203.

О 10 годині ранку у вівторок, 3 вересня, відбудеться відкриття другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Зазначається, що 3 вересня планується розглянути проект Закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», №7203.

Крім того, депутати планують розглянути питання про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради та направлення на висновок Конституційного Суду України наступних законопроектів:

«Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)», №1013;

«Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)», №1014;

«Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)», №1015;

«Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)», №1016;

«Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)», №1017;

«Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)», №1027;

«Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)», №1028.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня Верховна Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 363 парламентарі підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що на засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати підтримають законопроєкт № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

«Якщо я не помиляюся, було 363 народних депутати, які підтримали цей законопроєкт, і я впевнений, що вони так само, а може і більше, підтримають цю ініціативу», - сказав Разумков.

Співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко заявив, що політсила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.