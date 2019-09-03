Разумков сподівається, що Рада сьогодні скасує депутатську недоторканість



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Наприкінці серпня нардепи підтримали у першому читанні скасування недоторканості народних депутатів України

Спікер парламенту наголосив на необхідності ухвалення законопроєкту, зважаючи на запит суспільства

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що на засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати підтримають законопроєкт № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

«Якщо я не помиляюся, було 363 народних депутати, які підтримали цей законопроєкт, і я впевнений, що вони так само, а може і більше, підтримають цю ініціативу», - сказав Разумков.

Він також наголосив на необхідності ухвалення відповідного законопроєкту, зважаючи на запит суспільства.

«(3 вересня, - ред.) він (законопроект № 7203 - ред.) і буде занесений до зали. Це буде вже наступна сесія - це буде друга сесія Верховної Ради України ІХ скликання. Перша сесія була 29 серпня. Ви були тут присутні. Тому я впевнений: ми не порушуємо жодного закону, і той запит, який є, і ті очікування, які є в українського суспільства про необхідність ухвалення такого рішення, вони очевидні», - додав спікер Ради.

За його словами, у порядку денному засідання парламенту у вівторок «будуть ще сім законопроєктів, пов’язаних зі змінами до Конституції».

«Ми повинні будемо їх розглянути та направити до Конституційного суду України», - наголосив Разумков.

Як відомо, «Опозиційна платформа - За життя» не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 серпня Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 363 парламентарія підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. До слова, президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зменшити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів.

Крім того Зеленський доручив депутатам скасувати земельний мораторій до 1 грудня.

Джерело: Укрінформ