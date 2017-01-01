Екс-мер Торецька відмовився повертатися на окуповану територію

Слєпцов вирішив, що буде далі відбувати покарання в Україні

Утримуваний на українській стороні екс-мер Торецька Володимир Слєпцов, якого мали передати самоназваній «ДНР» в рамках обміну, сховався в автобусі українських журналістів та передумав повертатися. Про це повідомило Громадське. [READ_MORE] «Коли обмін завершився і журналісти поїдуть назад — Слєпцов їде разом з ними. Він



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Екс-мер Торецька Володимир Слєпцов

Слєпцов вирішив, що буде далі відбувати покарання в Україні

Утримуваний на українській стороні екс-мер Торецька Володимир Слєпцов, якого мали передати самоназваній «ДНР» в рамках обміну, сховався в автобусі українських журналістів та передумав повертатися. Про це повідомило Громадське.

«Коли обмін завершився і журналісти поїдуть назад — Слєпцов їде разом з ними. Він буде далі відбувати покарання в Україні», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня 2016 за клопотанням прокуратури суд заарештував мера Торецька.

Слєпцова підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) і ч. 2 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

За даними слідства, яке здійснюють слідчі СБУ в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької обл., Слєпцов пов'язаний з організацією та проведенням на території м. Торецька незаконного референдуму про проголошення державної самостійності терористичної організації «ДНР».

Як відомо, звільнені з полону українці прибудуть до Києва близько 21:00 сьогодні, 27 грудня.

Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі відбувся обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».

Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Президент Петро Порошенко також прибув на Донбас, аби зустріти звільнених з полону українців.

Другий етап обміну відбувся на території самоназваної «ДНР», безпосередньо біля міста Горлівка. Серед звільнених українців — Ігор Козловський, Володимир Фомічов та Олексій Кириченко.

Зазначимо, раніше стало відомо, що 43 людини, які мали повернутися на окуповані території, цього не зроблять. Також була частина людей, які приїхали на обмін, але відмовилась повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей.

Українська сторона привезла обмін за списками самоназваної "ЛНР" 75 осіб. Але двоє відмовилися повертатися на окуповану територію. Таким чином, в Луганськ повернулися 73 людини. У Донецьк — 164. Усього Україна передала 237 громадян.