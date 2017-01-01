Звільнені з полону українці прибудуть до Києва близько 21:00

Радник глави держави повідомив, що звільнених направлять до клініки «Феофанія»

Прибуття до Києва звільнених з ОРДЛО українців у рамках обміну полоненими очікується близько 21:00 середи. Про це заявив радник президента України Юрій Бірюков, передає «Інтерфакс-Україна». «Ми очікуємо, що це буде близько 21:00», - сказав він у коментарі агентству. Відповідаючи на питання про те, куди будуть



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Радник глави держави повідомив, що звільнених направлять до клініки «Феофанія»

Прибуття до Києва звільнених з ОРДЛО українців у рамках обміну полоненими очікується близько 21:00 середи. Про це заявив радник президента України Юрій Бірюков, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми очікуємо, що це буде близько 21:00», - сказав він у коментарі агентству.

Відповідаючи на питання про те, куди будуть спрямовані звільнені, які потребують медичної допомоги, радник глави держави повідомив, що вони будуть направлені в клініку «Феофанія».

Зазначимо, що 74 українці, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків ОРДЛО, вже знаходяться на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі відбувся обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».

Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Президент Петро Порошенко також прибув на Донбас, аби зустріти звільнених з полону українців.

Другий етап обміну відбувся на території самоназваної «ДНР», безпосередньо біля міста Горлівка. Серед звільнених українців — Ігор Козловський, Володимир Фомічов та Олексій Кириченко.

Зазначимо, раніше стало відомо, що 43 людини, які мали повернутися на окуповані території, цього не зроблять. Також була частина людей, які приїхали на обмін, але відмовилась повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей.

Українська сторона привезла обмін за списками самоназваної "ЛНР" 75 осіб. Але двоє відмовилися повертатися на окуповану територію. Таким чином, в Луганськ повернулися 73 людини. У Донецьк — 164. Усього Україна передала 237 громадян.



