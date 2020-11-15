Другий тур: стала відома явка виборців на 16:00

ерга до одного зі столів на виборчій дільниці

Одеса, ч ерга до одного зі столів на виборчій дільниці № 511314

Під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%

Громадська мережа «Опора» назвала явку виборців на місцевих виборах, які проходять 15 листопада. Станом на 16:00 вона склала 18,6%.

Порівняно з першим туром виборів, станом на цю годину, це майже на 10% менше.

«Агрегована явка виборців 15 листопада станом на 16:00 за даними спостерігачів безпосередньо з дільниць становить 18,6% (похибка не перевищує 1,1%), тоді як 15 жовтня о цій же годині явка була 27% (похибка до 0,84%)», - повідомила вона.

Зазначимо, на 13:00 явка на місцевих виборах становила майже 11%. Такі дані Центральної виборчої комісії.

Раніше вже повідомлялося, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.