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    Дуже низька явка. Проголосувати у семи містах прийшло менше 10% виборців

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    <span>Порожні дільниці у Херсоні&nbsp;</span> - Дуже низька явка. Проголосувати у семи містах прийшло менше 10% виборців
    Порожні дільниці у Херсоні 
    Фото: Чесно

    !5 листопада другий тур виборів мера відбувається у семи містах

    За перші чотири години голосування (станом на 12:00) явка у семи містах, де 15 листопада обирають міських голів, склала 8,6%, повідомляє громадянська мережа «Опора» у фейсбуці.

    У першому турі, 25 жовтня, до 12:00 явка складала 13,5%.

    Спостерігачі «Опори» відзначають, що повторне голосування відбувається переважно з дотриманням законних процедур та у безконфліктній атмосфері.

    Згідно з даними Центральної виборчої комісії, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

    Раніше про те, що явка на другому турі місцевих виборів дуже мала раніше повідомляв рух Чесно.

    Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

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    Теги: вибори місцева влада мер українці
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