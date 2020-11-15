Дуже низька явка. Проголосувати у семи містах прийшло менше 10% виборців

!5 листопада другий тур виборів мера відбувається у семи містах

За перші чотири години голосування (станом на 12:00) явка у семи містах, де 15 листопада обирають міських голів, склала 8,6%, повідомляє громадянська мережа «Опора» у фейсбуці.

У першому турі, 25 жовтня, до 12:00 явка складала 13,5%.

Спостерігачі «Опори» відзначають, що повторне голосування відбувається переважно з дотриманням законних процедур та у безконфліктній атмосфері.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Раніше про те, що явка на другому турі місцевих виборів дуже мала раніше повідомляв рух Чесно.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

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