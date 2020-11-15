  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Центрвиборчком оприлюднив дані про явку виборців. Найменше голосують в Сумах

    • Розсилка
    Активність виборців у містах, де відбувається другий тур виборів, дуже низька&nbsp; - Центрвиборчком оприлюднив дані про явку виборців. Найменше голосують в Сумах
    Активність виборців у містах, де відбувається другий тур виборів, дуже низька 

    У ЦВК додали, що це – неофіційні відомості, які надходять від територіальних виборчих комісій

    Центральна виборча комісія оприлюднила дані щодо явки виборців. Так, наразі відомо, що станом на 13:00 явка у другому турі місцевих виборів складає 10,78%

    Про це інформує ЦВК у facebook.

    «На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила майже 11%», - зазначили у ЦВК.

    • Луцьк - 10,59%
    • Краматорськ - 13,00%
    • Українка - 15,38%
    • Одеса - 11,68%
    • Суми - 6,92%
    • Херсон - 9,32%
    • Кам’янець-Подільський - 14,28%

    У ЦВК додали, що це – неофіційні відомості, які надходять від територіальних виборчих комісій.

    Раніше вже повідомлялося, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування. 

    Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

    Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

     Читайте також: Вибори мера: другий тур. Найголовніші битви у малих містах
    Теги: ЦВК Суми вибори Одеса українці Луцьк Херсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies