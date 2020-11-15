Центрвиборчком оприлюднив дані про явку виборців. Найменше голосують в Сумах
У ЦВК додали, що це – неофіційні відомості, які надходять від територіальних виборчих комісій
Центральна виборча комісія оприлюднила дані щодо явки виборців. Так, наразі відомо, що станом на 13:00 явка у другому турі місцевих виборів складає 10,78%
Про це інформує ЦВК у facebook.
«На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила майже 11%», - зазначили у ЦВК.
- Луцьк - 10,59%
- Краматорськ - 13,00%
- Українка - 15,38%
- Одеса - 11,68%
- Суми - 6,92%
- Херсон - 9,32%
- Кам’янець-Подільський - 14,28%
У ЦВК додали, що це – неофіційні відомості, які надходять від територіальних виборчих комісій.
Раніше вже повідомлялося, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування.
Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.
Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.