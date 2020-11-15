Центрвиборчком оприлюднив дані про явку виборців. Найменше голосують в Сумах

Активність виборців у містах, де відбувається другий тур виборів, дуже низька

У ЦВК додали, що це – неофіційні відомості, які надходять від територіальних виборчих комісій

Центральна виборча комісія оприлюднила дані щодо явки виборців. Так, наразі відомо, що станом на 13:00 явка у другому турі місцевих виборів складає 10,78%

Про це інформує ЦВК у facebook.

«На 13:00 середня явка на виборах міських голів становила майже 11%», - зазначили у ЦВК.

Луцьк - 10,59%

Краматорськ - 13,00%

Українка - 15,38%

Одеса - 11,68%

Суми - 6,92%

Херсон - 9,32%

Кам’янець-Подільський - 14,28%

У ЦВК додали, що це – неофіційні відомості, які надходять від територіальних виборчих комісій.

Раніше вже повідомлялося, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.