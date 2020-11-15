«Каруселі» у Краматорську і незаконна агітація в Херсоні. Які порушення під час другого туру виборів вже зафіксовано

У Херсоні виявили агітаційні білборди в день місцевих виборів

У Херсоні виявили агітаційні білборди в день місцевих виборів

У Краматорську спостерігачі повідомляють про підозру на використання технології «виборчих каруселей»

Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів у неділю, 15 листопада.

Про це КВУ повідомляє у Facebook.

Так, у Херсоні виявили незаконну агітацію в день виборів. На вулицях міста розміщено бігборди, виконані в стилістиці кандидатів, які вийшли до другого туру виборів. Зокрема, йдеться про рекламу з написами «Обирай! Свій господарник або чужий популіст», а також білборди із зображенням динозаврів і написом «так» (влітку за ініціативи одного з кандидатів у Херсоні відбулася виставка-атракціон із динозаврами).

У місті за крісло міського голови борються Ігор Колихаєв (Нам тут жити, 30,75% у першому турі) та Володимир Сальдо (Блок Володимира Сальдо, 17,09% у першому турі).

На деяких виборчих дільницях у Краматорську не дотримано протиепідемічних вимог. Зокрема, на дільниці № 141042 є організаційні проблеми: в приміщенні дільниці — вузький шкільний коридор, відсутні захисні екрани, члени комісії не дотримуються дистанції.

Окрім цього, спостерігачі КВУ повідомляються про підозру у використанні технології «виборчих каруселей». На дільниці № 141042 молодий чоловік після голосування показував телефон іншому громадянину, який прийшов із ним на дільницю, але сам не голосував.

У Краматорську на пост міського голови претендують Олександр Гончаренко (самовисуванець, 48,61% у першому турі) та Андрій Панков (самовисуванець, 37,75% у першому турі).

Зазначимо, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбудеться у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, сьогодні у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.