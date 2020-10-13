Дружина Олега Винника покаялась, що не вірила у коронавірус



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Таїсія Сватко та Олег Винник вилікувалися від коронавірусу

Артистка розповіла, як вона важко перенесла хворобу, через яку навіть плакала

Українська співачка та бек вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко, яка також є дружиною артиста, зізналася, що раніше не вірила в існування коронавірусу. Через біль, який викликає ця хвороба, вона навіть плакала. Про це артистка розповіла на своїй сторінці у «Фейсбук».

«Ви коли-небудь плакали від крепатури? А я плакала... Так «закрепатурив» мене коронавірус, в існуванні якого я довгий час сумнівалася, навіть більше - абсолютно не вірила. Та коли мене накрила ця коронна історія, я переконалася, що це навіть більше за правду», - поділилася вона враженнями.

Таїсія розповіла, що в неї зник нюх і смак, а температура перші чотири дні забрала всю силу.

«У тілі така крепатура, ніби я піднімала ввесь світ, виявили двостороннє запалення легень, на третій день зник голос, на четвертий повернувся, антибіотики, які я вживала в своєму житті і мене рятували, на цей раз викликали люту алергію на очі, суцільна сонливість, їжа - не цікаво, рухатись - не можу. Це був абсолютно незнайомий мені стан, який тиждень не давав мені нормально жити, на восьмий день стало легше, з кожним днем легше», - розповіла дружина Олега Винника.

Співачка повідомила, що наразі вона здорова і готова працювати. А усім іншим побажала здоров’я і швидкого одужання тим, хто хворіє.

«Бережіть себе ті, хто ще й досі сумнівається, як я донедавна. Тримайтесь всі!», - додала вона.

Раніше повідомлялося, що співак Олег Винник захворів на коронавірус.

11 жовтня стало відомо, що Винник вилікувався від коронавірусу.