Час роботи ресторанів та кафе обмежать: рішення уряду



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Уряд посилює карантинні обмеження Фото: Коммерсант

Карантин в Україні посилюють через зростання нових випадків коронавірусу

Кабінет міністрів обмежив години роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування. Планується заборонити їх роботу з 22:00 до 7:00 у рамках посилення карантину.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

«Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів і інших закладів не пізніше 22 години навіть у зеленому рівні, жовтому і помаранчевому... робота з 22:00 до 7:00 суб'єктів господарювання з наданням послуг громадського харчування без організації дозвілля буде заборонена. Крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос», - зазначив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця року. Карантинні обмеження будуть діяти до 31 грудня.

Також згідно з рішенням Кабміну, цьогоріч осінні канікули розпочнуться 15 жовтня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

До слова, також 13 жовтня країни ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон.