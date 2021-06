У Пакистані зіштовхнулися два потяги: 30 загиблих

Один з поїздів зійшов з рейок, після чого в нього врізався другий пасажирський поїзд

Два експреси зіткнулися на півдні Пакистану вранці в понеділок, в результаті чого загинули щонайменше 30 пасажирів. Про це повідомляє агенство АР.

Трагедія сталася між містом Реті і залізничною станцією Дахаркі за участю двох пасажирських поїздів: Millat Express (UP) і Sir Syed Express (DN). За словами представника поліції Усмана Абдулли, один поїзд врізався в інший, який зійшов з рейок.

At least 30 people died and several sustained injuries as Sir #SyedExpress train #collided with #MillatExpress between Reti and Daharki railway stations in #Ghotki, #Pakistan . pic.twitter.com/bGTNt5R1WN — ur'sGirivsk (@girivsk) June 7, 2021

Він повідомив, що кілька осіб перебувають під уламками. Рятувальники і сільські жителі намагалися витягнути поранених і загиблих.

Sir Syed Express, which was heading towards Lahore collided with the Millat Express which was derailed on the way to Sargodha from Karachi.

several passengers were still trapped and the operation has become a "challenge" for the officials

at least 30 dead#Ghotki#TrainAccident pic.twitter.com/6EeisAYbof — Mughees Ali (@mugheesali81) June 7, 2021

На місце прибули рятувальники і поліція, які постраждали доставляють в лікарні. Що саме стало причиною зіткнення, поки не ясно.

#BREAKING:



Two express trains have collided in southern #Pakistan and at least 30 passengers were killed, police and rescue officials said. The Millat Express derailed and the Sir Syed Express train hit it soon afterward, police said. pic.twitter.com/EcWrUFKuvq — Smriti Sharma (@SmritiS24856750) June 7, 2021

Деякі з поранених пасажирів знаходилися в критичному стані.

Влада Пакистану не змогла вказати приблизний час відновлення залізничного руху. На даний момент на місці трагедії ведуться аварійно-рятувальні роботи.