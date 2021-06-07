У Пакистані зіштовхнулися два потяги: 30 загиблих
Один з поїздів зійшов з рейок, після чого в нього врізався другий пасажирський поїзд
Два експреси зіткнулися на півдні Пакистану вранці в понеділок, в результаті чого загинули щонайменше 30 пасажирів. Про це повідомляє агенство АР.
Трагедія сталася між містом Реті і залізничною станцією Дахаркі за участю двох пасажирських поїздів: Millat Express (UP) і Sir Syed Express (DN). За словами представника поліції Усмана Абдулли, один поїзд врізався в інший, який зійшов з рейок.
At least 30 people died and several sustained injuries as Sir #SyedExpress train #collided with #MillatExpress between Reti and Daharki railway stations in #Ghotki, #Pakistan . pic.twitter.com/bGTNt5R1WN— ur'sGirivsk (@girivsk) June 7, 2021
Він повідомив, що кілька осіб перебувають під уламками. Рятувальники і сільські жителі намагалися витягнути поранених і загиблих.
Sir Syed Express, which was heading towards Lahore collided with the Millat Express which was derailed on the way to Sargodha from Karachi.— Mughees Ali (@mugheesali81) June 7, 2021
several passengers were still trapped and the operation has become a "challenge" for the officials
at least 30 dead#Ghotki#TrainAccident pic.twitter.com/6EeisAYbof
На місце прибули рятувальники і поліція, які постраждали доставляють в лікарні. Що саме стало причиною зіткнення, поки не ясно.
#BREAKING:— Smriti Sharma (@SmritiS24856750) June 7, 2021
Two express trains have collided in southern #Pakistan and at least 30 passengers were killed, police and rescue officials said. The Millat Express derailed and the Sir Syed Express train hit it soon afterward, police said. pic.twitter.com/EcWrUFKuvq
Деякі з поранених пасажирів знаходилися в критичному стані.
Влада Пакистану не змогла вказати приблизний час відновлення залізничного руху. На даний момент на місці трагедії ведуться аварійно-рятувальні роботи.
#Updated:- More than 40 killed and 150 injured as Sir Syed Express collided with Millat Express between #Reti and #Daharki railway stations in #Ghotki, #Pakistanpic.twitter.com/XBXcfwEaVN— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ