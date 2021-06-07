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    У Пакистані зіштовхнулися два потяги: 30 загиблих

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    У Пакистані при зіткненні поїздів загинули 30 осіб - У Пакистані зіштовхнулися два потяги: 30 загиблих
    У Пакистані при зіткненні поїздів загинули 30 осіб
    Фото: tv9hindi.com

    Один з поїздів зійшов з рейок, після чого в нього врізався другий пасажирський поїзд

    Два експреси зіткнулися на півдні Пакистану вранці в понеділок, в результаті чого загинули щонайменше 30 пасажирів. Про це повідомляє агенство АР.

    Трагедія сталася між містом Реті і залізничною станцією Дахаркі за участю двох пасажирських поїздів: Millat Express (UP) і Sir Syed Express (DN). За словами представника поліції Усмана Абдулли, один поїзд врізався в інший, який зійшов з рейок.

    Він повідомив, що кілька осіб перебувають під уламками. Рятувальники і сільські жителі намагалися витягнути поранених і загиблих.

    На місце прибули рятувальники і поліція, які постраждали доставляють в лікарні. Що саме стало причиною зіткнення, поки не ясно.

    Деякі з поранених пасажирів знаходилися в критичному стані.

    Влада Пакистану не змогла вказати приблизний час відновлення залізничного руху. На даний момент на місці трагедії ведуться аварійно-рятувальні роботи.

    Теги: трагедія потяг Пакистан рятувальники влада
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    У Пакистані зіштовхнулися два потяги: 30 загиблих