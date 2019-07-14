ДТП на півдні Пакистану: загинули 10 осіб



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Після зіткнення з візком автобус перекинувся

Число жертв аварії у Пакистані ще може зрости, - поліція

При зіткненні пасажирського автобуса і велоповозки в районі Сангхар на півдні Пакистану загинули 10 осіб, ще 24 отримали поранення, повідомляє Сіньхуа.

Як повідомляється, після зіткнення з візком автобус перекинувся. Інцидент стався в містечку Хадром району Сангхар в провінції Сінд на півдні країни.

Поліція і рятувальники направили тіла загиблих і поранених пасажирів в лікарню району Сангхар. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані, і число жертв, можливо, ще виросте, йдеться в повідомленні.

Семеро з 10 загиблих, в тому числі дві жінки і дві дитини, які були членами однієї сім'ї. Всі загиблі перебували в велоповозці, тоді як всі поранені були пасажирами автобуса.

Поліція порушила справу стосовно водія автобуса, який підозрюється в перевищенні швидкості і необережному водінні, яке призвело до людських жертв.