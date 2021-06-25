ДТП на Харківщині: потяг зніс мікроавтобус (відео)

Водія у важкому стані забрала швидка допомога

У п'ятницю, 25 червня, в Харківській області поїзд зніс мікроавтобус, водій якого мав намір проскочити на залізничному переїзді. Про це повідомляє Telegram-канал «Автомобільний Харків».

Аварія сталася біля села Кегичівка. Водія у важкому стані забрала швидка допомога.

«Водій, чоловік 23 років. Вкрай важкий стан. Важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа. Шок третього ступеня», - повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

За попередніми даними, пасажирів у салоні не було. Рух на ділянці тимчасово призупинено.

Тим часом, на Київщині у п’ятницю, 25 червня, у Бучі на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська сталося зіткнення вантажівки та легковика.Аварія трапилась близько 12 години. За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей. Всі обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Як повідомлялося, 24 червня на перехресті вулиць Виговського та Північно-Сирецької в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів служб таксі.