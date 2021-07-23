«Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети
7 оновлених пасажирських вагонів обладнали сучасною технікою та новими меблями
В «Укрзалізниці» похвалилися комфортом у нових вагонах потягу Інтерсіті №738/737 Київ – Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба відомства.
На рейси потяг відправлять уже наступного тижня.
7 оновлених пасажирських вагонів обладнали сучасною технікою та новими меблями.У відомстві пишаються, що монітори в купе тепер для зручності будуть показувати температуру, швидкість потяга, дату, час та інше. У кожному купе є розетки з USB-портами.
Вагони обладнали:
- сучасними системами відеоспостереження,
- кондиціонування повітря,
- регулювання температури окремо в кожному купе,
- кнопкою виклику провідника
- індикатором зайнятості вбиральні.
У потязі є вакуумні туалети, оновлена система подачі води. За найближчі кілька місяців обіцяють так само відремонтувати ще 24 вагони.
Тим часом, народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».
Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська.
Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.
«Виявляться є потяги, де кондиціонування взагалі не передбачено! Потяг 791 Кременчук-Київ! Це справжнє пекло! Вдень +40*! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia! Як тут працюють бідні провідники? Це суцільний жах! Як я рятувалась? Поливала себе водою декілька разів за ніч», - написала обурена актриса.