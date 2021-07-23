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    «Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети

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    «Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети
    Фото: пресслужба Укрзалізниці

    7 оновлених пасажирських вагонів обладнали сучасною технікою та новими меблями

    В «Укрзалізниці» похвалилися комфортом у нових вагонах потягу Інтерсіті №738/737 Київ – Запоріжжя. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    На рейси потяг відправлять уже наступного тижня.

    7 оновлених пасажирських вагонів обладнали сучасною технікою та новими меблями.У відомстві пишаються, що монітори в купе тепер для зручності будуть показувати температуру, швидкість потяга, дату, час та інше. У кожному купе є розетки з USB-портами.

    Вагони обладнали:

    • сучасними системами відеоспостереження,
    • кондиціонування повітря,
    • регулювання температури окремо в кожному купе,
    • кнопкою виклику провідника
    • індикатором зайнятості вбиральні.

    У потязі є вакуумні туалети, оновлена система подачі води. За найближчі кілька місяців обіцяють так само відремонтувати ще 24 вагони.

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    «Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети
    «Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети
    «Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети
    «Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети

    Тим часом, народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

    Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська.

    Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    «Виявляться є потяги, де кондиціонування взагалі не передбачено! Потяг 791 Кременчук-Київ! Це справжнє пекло! Вдень +40*! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia! Як тут працюють бідні провідники? Це суцільний жах! Як я рятувалась? Поливала себе водою декілька разів за ніч», - написала обурена актриса.

    Теги: Запоріжжя Укрзалізниця потяг
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    «Укрзалізниця» показала оновлені вагони. Тепер є кондиціонери та вакуумні туалети