Рятувальники тимчасово не рекомендують купатися на одеських пляжах

Купатися не рекомендують для профілактики поширення захворювань, які передаються водним шляхом

За результатами досліджень проб морської води велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів

Через зливу, яка пройшла в Одесі 22 липня, на міських пляжах тимчасово не рекомендують купатися. Про таке повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Там розповіли, що за результатами досліджень проб морської води велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.

Фахівці Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендують утриматися від купання, аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період. А також для профілактики поширення захворювань, які передаються водним шляхом, зазначили в мерії.

Рекомендації діятимуть до особливого розпорядження.

Унаслідок зливи в ніч на 22 липня в Одесі затопило вулиці в центрі та інших районах міста. Як повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області, за ніч на території Одеси та району підтопило понад 20 об'єктів, зокрема підвали багатоповерхівок, будинки та подвір'я.

Як раніше повідомлялося, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи. За словами міського голови, у Хаджибейському лимані вода піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі, що захищає Пересип. Якби дощ не припинився, почався б перелив, який міг закінчитися руйнуванням дамби і повним затопленням деяких районів міста.

Нагадаємо, в Одесі через дощі обвалилася стіна будинку: потрощило машини

Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів — 101 літр на квадратний метр (місячна норма – 45 літрів ). У мерії заявили, що такої зливи в місті не було з 1988 року.

Також повідомлялося, що в Одесі потонула вантажівка та маршрутка (фото, відео).

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