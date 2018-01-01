ДТП у Словенії з 20 нелегалами: за кермом був українець

Громадянин України намагався покинути місце події, однак був зупинений співробітниками правоохоронних органів

Поліція Словенії заявила, що виявила в одній з вантажівок 20 мігрантів з Пакистану, які намагалися нелегально потрапити у країну з території Хорватії і потрапили у ДТП, повідомляє AP. «За словами правоохоронців, патруль вранці в середу переслідував вантажівка, внаслідок чого він скотився з дороги через велику швидкість», - йдеться



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Громадянин України намагався покинути місце події, однак був зупинений співробітниками правоохоронних органів

Поліція Словенії заявила, що виявила в одній з вантажівок 20 мігрантів з Пакистану, які намагалися нелегально потрапити у країну з території Хорватії і потрапили у ДТП, повідомляє AP.

«За словами правоохоронців, патруль вранці в середу переслідував вантажівка, внаслідок чого він скотився з дороги через велику швидкість», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що внаслідок аварії кілька людей були госпіталізовані, один з серйозними травмами.

У поліції також додали, що на вантажівці були австрійські номерні знаки, а за кермом транспортного засобу перебував громадянин України, який намагався покинути місце події, однак був зупинений співробітниками правоохоронних органів.