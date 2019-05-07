ДТП з вантажівкою на Івано-Франківщині: загинули дві туристки та керівник групи



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Проїхавши буквально 100 метрів від місця збору, вантажівка раптово з’їхала з гори у 40-метрову прірву Фото: ДСНС

У коломийській фірмі туристи замовили рафтинг-тур, аби човнами сплавитися рікою Чорний Черемош

Після падіння вантажівки у річку на Прикарпатті семеро білоруських туристів досі залишаються у лікарні. Ще троє туристів, отримавши необхідну медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.

У найважчому стані знаходиться 25-річна дівчина, у якої перелом тазу та струс мозку, повідомляє ТСН.

Найменше постраждав водій - у нього лише забиття коліна. З лікарні його забрали до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання, аби на час слідства тримати його під вартою.

За попередніми даними, 47-річний водій під час ДТП знаходився у стані алкогольного сп’яніння, а стара вантажівка не була переобладнана для перевезення пасажирів.

Під час аварії у вантажівці було 23 туристи з Білорусі. У коломийській фірмі вони замовили рафтинг-тур, аби човнами сплавитися рікою Чорний Черемош. До ріки вони мали дістатися вантажівкою.

Проїхавши буквально 100 метрів від місця збору, вантажівка раптово з’їхала з гори у 40-метрову прірву. Загинули дві туристки та керівник групи.

«Знизив передачу, машина смикнулась вперед, гальма відмовили, не зміг зупинити, затягнуло в кювет і скинуло вниз. Тих, хто в кузові, тих розкидало, ті хто в кабіні - хтось вибрався, хтось не вибрався», - розповіли туристи.

Як повідомлялося, 6 травня у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль «ГАЗ-66», який перевозив туристів, впав у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Троє людей загинули, 10 госпіталізували в лікарню.

Водія вантажівки затримали. Також був затриманий голова Федерації рафтингу Прикарпаття, громадської організації, що дозволила перевезення вантажівкою.