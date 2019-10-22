Дубілет хоче скоротити штат Держаудиту у вісім разів



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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет

Міністр поділився ключовими напрямками реформ у Держаудиті

Наразі у Державній аудиторській службі України працює 3212 працівників. Про це міністр уряду Дмитро Дубілет написав у Facebook.

«Коли я приєднався до Кабміну, я з подивом дізнався, що один з органів, який я координую — це Державна Аудиторська Служба України. Ми плануємо суттєво реформувати цей орган. Зараз там працює 3212 людей, і вони отримують небезпечно низькі зарплати. До чого це може приводити, можете здогадатись. Кількість працівників цього органу буде скорочено до ~400», - зазначив Дубілет.

Міністр поділився ключовими напрямками реформ у Держаудиті:

Держаудит має фокусуватись на серйозному шахрайстві: «ті працівники, що залишаються, мають бути справжніми професіоналами, що працюють за міжнародними стандартами та ризикоорієнтованими підходами, а не чіплятися до ком», - пояснив він. Наразі відбувається певне дублювання функцій між Держаудитом та Рахунковою Палатою, а також Держаудитом та силовими органами: це дублювання треба прибирати. Великі державні компанії мають проходити аудит у приватних аудиторських компаніях (власне, іноді зараз так і відбувається). З іншого боку, чим більше підприємств приватизують, тим менше треба проводити аудит. Держаудит передали під контроль Міністерству фінансів.

Дубілет наголосив, що будь-яке масове скорочення державних службовців — «це болісний процес», але зазначив, що уряд буде співпрацювати з Держпрацею, профсоюзами та іншими сторонами, «щоб не кидати просто так людей напризволяще».

Нагадаємо, що раніше Дмитро Дубілет отримав у підпорядкування Держстат.