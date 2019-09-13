Дубілет пропонує скасувати згоду на обробку персональних даних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо згоду брати принципово, то Дубілет пропонує дописати це в кінці документа, а не підсовувати окремим листом

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує, де можна, позбутися від документа про згоду на обробку персональних даних.

Про це він написав у себе на Facebook.

«Є один документ, який мене просто бісить - Згода на обробку персональних даних. Громадяни змушені заповнювати його при найменшому чханні», - зазначив міністр.

За його словами, якщо ви заповнюєте якийсь папірець, ви тим самим маєте на увазі, що ваші дані будуть «оброблені», вірно.

«Ну, або добре, якщо так уже й важливо брати згоду, то можна дописати її в кінці документа, а не підсовувати окремим листом? Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися», - пояснив Дубілет.

Він запропонував громадянам поділитися в коментарях у Facebook, в якій ситуації держава змушувала заповнювати цей документ.