З'явився новий сервіс, який дозволить усім охочим моніторити зміни у державних підприємствах



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Аби підписатися на сервіс, треба відкрити Opendatabot у Telegram, Viber або Facebook і написати «Державні компанії»

В Україні на сьогоднішній день існує 3654 державних підприємств, і це забагато. Про це міністр уряду Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.

«Ми запустили разом з Opendatabot новий сервіс. Він зробить нашу державу прозорішою. Як ви знаєте, в нашій країні багато державних підприємств. Занадто багато. Якщо бути точним, 3654 штуки. Минулого тижня Рада прийняла закон, який відкриває можливість для їх приватизації (крім кількох).Тепер кожен громадянин, журналіст, активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями - зміна власників, керівництва, податкового статусу, судові справи і т.д.», - розповів Дубілет.

Зазначається, що аби підписатися на сервіс, треба відкрити Opendatabot у Telegram, Viber або Facebook і написати «Державні компанії». При будь-якій зміні у месенджер буде надсилатися повідомлення.

Раніше Дубілет розповів, як в Кабміні почали економити бюджетні гроші.

Нагадаємо, раніше Дубілет пообіцяв скоротити використання паперу в Кабміні в наступному році мінімум в два рази.