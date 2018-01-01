Дуда готує заяву щодо скандального закону про Інститут нацпам'яті
- Сьогодні, 11:41
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Виступ Дуди запланований на 12:00 за Києвом
Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні виступить із спеціальною заявою у Президентському палаці у Варшаві.
Про це йдеться у повідомленні канцелярії президента у Twitter.
Виступ Дуди запланований на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Тема заяви не офіційно не оголошується.
Польське агентство PAP повідомило, що заява Дуди стосуватиметься внесення суперечливих змін до польського закону про Інститут національної пам’яті.
Dziś o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosi oświadczenie.— Kancelaria_Prezydenta (@prezydentpl) 6 лютого 2018 р.
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Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.
Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.
Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.
Нагадаємо, 5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект звернення до Сейму та Сенату Польщі. Сьогодні нардепи планують розглянути цю постанову.