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    Дуда готує заяву щодо скандального закону про Інститут нацпам'яті

    Виступ Дуди запланований на 12:00 за Києвом
    Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні виступить із спеціальною заявою у Президентському палаці у Варшаві. [READ_MORE] Про це йдеться у повідомленні канцелярії президента у Twitter. Виступ Дуди запланований на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Тема заяви не офіційно не оголошується.  Польське агентство PAP повідомило,
    • Сьогодні, 11:41
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    Президент Польщі Анджей Дуда
    Президент Польщі Анджей Дуда

    Виступ Дуди запланований на 12:00 за Києвом

    Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні виступить із спеціальною заявою у Президентському палаці у Варшаві.

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    Про це йдеться у повідомленні канцелярії президента у Twitter.

    Виступ Дуди запланований на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Тема заяви не офіційно не оголошується. 

    Польське агентство PAP повідомило, що заява Дуди стосуватиметься внесення суперечливих змін до польського закону про Інститут національної пам’яті.

    Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

    Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

    Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

    Нагадаємо, 5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект звернення до Сейму та Сенату Польщі. Сьогодні нардепи планують розглянути цю постанову. 

     

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