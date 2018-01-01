Дуда готує заяву щодо скандального закону про Інститут нацпам'яті

Виступ Дуди запланований на 12:00 за Києвом

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні виступить із спеціальною заявою у Президентському палаці у Варшаві. [READ_MORE] Про це йдеться у повідомленні канцелярії президента у Twitter. Виступ Дуди запланований на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Тема заяви не офіційно не оголошується. Польське агентство PAP повідомило,



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Президент Польщі Анджей Дуда

Виступ Дуди запланований на 12:00 за Києвом

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні виступить із спеціальною заявою у Президентському палаці у Варшаві.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії президента у Twitter.

Виступ Дуди запланований на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Тема заяви не офіційно не оголошується.

Польське агентство PAP повідомило, що заява Дуди стосуватиметься внесення суперечливих змін до польського закону про Інститут національної пам’яті.

Dziś o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosi oświadczenie.



https://t.co/dami3Ftz68 — Kancelaria_Prezydenta (@prezydentpl) 6 лютого 2018 р.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Законопроект також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.

Нагадаємо, 5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект звернення до Сейму та Сенату Польщі. Сьогодні нардепи планують розглянути цю постанову.