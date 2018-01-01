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    У Києві націоналісти пікетували посольство Польщі

    Активісти ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Правого сектору» та інших організацій пікетували посольство Польщі в Києві.
    За словами пікетувальників, мета акції – звернути увагу президента Анджея Дуди на зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі. «Купка політиканів створили цю проблему і намагаються посварити наші народи. Мета акції – щоб президент не підписав цей закон», – розповів Радіо Свобода учасник акції. Активісти
    • Сьогодні, 18:31
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    <span>Пікетування Посольства Республіки Польща в Україні</span>
    Пікетування Посольства Республіки Польща в Україні

    Активісти ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Правого сектору» та інших організацій пікетували посольство Польщі в Києві.

    За словами пікетувальників, мета акції – звернути увагу президента Анджея Дуди на зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі. «Купка політиканів створили цю проблему і намагаються посварити наші народи. Мета акції – щоб президент не підписав цей закон», – розповів Радіо Свобода учасник акції. Активісти передали своє звернення у посольство.

    У ніч на 1 лютого у польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам’яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто підтримує «бандерівську» ідеологію. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда.

    Джерело: Радіо Свобода

    Польща Свобода Правий сектор націоналісти Анджей Дуда Національний корпус
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