У Верховній Раді зареєстрували проект звернення до Сейму та Сенату Польщі

Парламент розгляне проект заяви щодо ухвалення Польщею закону про заборону «бандерівської ідеології» 6 лютого

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови №7551 «Про звернення Верховної Ради України до Президента, Сейму та Сенату Республіки Польща» у відповідь на ухвалені польським парламентом зміни до закону про Інститут національної пам'яті. [READ_MORE] Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Андрій



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Парламент розгляне проект заяви щодо ухвалення Польщею закону про заборону «бандерівської ідеології» 6 лютого

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови №7551 «Про звернення Верховної Ради України до Президента, Сейму та Сенату Республіки Польща» у відповідь на ухвалені польським парламентом зміни до закону про Інститут національної пам'яті.

Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Андрій Іллєнко, Андрій Білецький, Олег Петренко, Юрій Левченко, Михайло Головко та Олег Осуховський, а головним профільним комітетом – Комітет у закордонних справах, повідомляється на сайті парламенту.

З текстом постанови можете ознайомитись тут:

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

У відповідь, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також повідомлялося, що через закон Ізраїль відкличе свого посла з Польщі.

Комітет Верховної Ради України у закордонних справах вранці 5 лютого напрацював текст заяви, яким український парламент офіційно реагує на закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради повідомив, що парламент розгляне проект заяви щодо ухвалення Польщею закону про заборону «бандерівської ідеології» 6 лютого.

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