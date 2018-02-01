Нардепи закликали президента Польщі ветувати скандальний закон

Співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею назвали антиукраїнським кроком закон про Інститут нацпам'яті

Нардепи Оксана Юринець та Микола Княжицький вважають ухвалення в Польщі змін до закону про Інститут національної пам'яті антиукраїнським кроком і закликають президента РП ветувати цей закон. Про це йдеться в їхній заяві, розміщеній на Еспресо.TV. «Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної вважаємо



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Анджей Дуда

Співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею назвали антиукраїнським кроком закон про Інститут нацпам'яті

Нардепи Оксана Юринець та Микола Княжицький вважають ухвалення в Польщі змін до закону про Інститут національної пам'яті антиукраїнським кроком і закликають президента РП ветувати цей закон.

Про це йдеться в їхній заяві, розміщеній на Еспресо.TV.

«Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної вважаємо радикальним антиукраїнським кроком, який може зруйнувати фундамент добросусідських відносин між нашими націями і державами. Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами», - йдеться в заяві.

Співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею наголосили, що неприйнятним є застосування в законі терміну «українські націоналісти» на означення тих, хто скоїв злочини проти поляків.

«Означення національності відсутнє при зазначенні злочинів нацистів і комуністів. Це фактично означає, що польський парламент називає український народ «нацією злочинців і колаборантів з Третім Рейхом», – пояснили вони.

За словами авторів заяви, цим рішенням польські парламентарії «потоптали честь і гідність українського народу, який у першій половині ХХ століття пережив безпрецедентні трагедії і утиски з боку комуністичної Росії та Третього Рейху», а також «свідомо чи несвідомо, проте дуже точно скопіювали основи колонізаційної політики комуністичної Москви проти українського народу: намагання поставити знак рівності між українським народом, «буржуазним націоналізмом» і колабораціонізмом».

Як наголосили депутати, під час війни України з Росією це рішення розцінюється як удар в спину.

Водночас автори заяви висловили думку, що з дороги конфронтації, яку започаткував польський парламент, ще є час звернути.

«Звертаємося до президента Польщі Анджея Дуди із закликом накласти вето на закон про Інститут національної пам'яті і продовжити заходи для подолання трагічних наслідків спільного минулого українців і поляків. Ми впевнені, що такий крок буде належно сприйнятий та підтриманий у Польщі, Україні та у всьому демократичному світі», - наголошується в заяві.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті,