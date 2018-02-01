  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нардепи закликали президента Польщі ветувати скандальний закон

    Співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею назвали антиукраїнським кроком закон про Інститут нацпам'яті
    Нардепи Оксана Юринець та Микола Княжицький вважають ухвалення в Польщі змін до закону про Інститут національної пам'яті антиукраїнським кроком і закликають президента РП ветувати цей закон. Про це йдеться в їхній заяві, розміщеній на Еспресо.TV. «Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної вважаємо
    • Сьогодні, 04:26
    • Розсилка
    Анджей Дуда
    Анджей Дуда

    Співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею назвали антиукраїнським кроком закон про Інститут нацпам'яті

    Нардепи Оксана Юринець та Микола Княжицький вважають ухвалення в Польщі змін до закону про Інститут національної пам'яті антиукраїнським кроком і закликають президента РП ветувати цей закон.

    Про це йдеться в їхній заяві, розміщеній на Еспресо.TV.

    «Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної вважаємо радикальним антиукраїнським кроком, який може зруйнувати фундамент добросусідських відносин між нашими націями і державами. Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами», - йдеться в заяві.

    Співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Польщею наголосили, що неприйнятним є застосування в законі терміну «українські націоналісти» на означення тих, хто скоїв злочини проти поляків.

    «Означення національності відсутнє при зазначенні злочинів нацистів і комуністів. Це фактично означає, що польський парламент називає український народ «нацією злочинців і колаборантів з Третім Рейхом», – пояснили вони.

    За словами авторів заяви, цим рішенням польські парламентарії «потоптали честь і гідність українського народу, який у першій половині ХХ століття пережив безпрецедентні трагедії і утиски з боку комуністичної Росії та Третього Рейху», а також «свідомо чи несвідомо, проте дуже точно скопіювали основи колонізаційної політики комуністичної Москви проти українського народу: намагання поставити знак рівності між українським народом, «буржуазним націоналізмом» і колабораціонізмом».

    Як наголосили депутати, під час війни України з Росією це рішення розцінюється як удар в спину.

    Водночас автори заяви висловили думку, що з дороги конфронтації, яку започаткував польський парламент, ще є час звернути.

    «Звертаємося до президента Польщі Анджея Дуди із закликом накласти вето на закон про Інститут національної пам'яті і продовжити заходи для подолання трагічних наслідків спільного минулого українців і поляків. Ми впевнені, що такий крок буде належно сприйнятий та підтриманий у Польщі, Україні та у всьому демократичному світі», - наголошується в заяві.

    Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

    До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

    За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

    Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, 

    Микола Княжицький Польща депутати закон націоналісти Анджей Дуда Степан Бандера Оксана Юринець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ