«Укроборонпром» може потрапити під санкції США через «Мотор Січ»



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Раніше американці висловлювали своє занепокоєння намаганнями України продати «Мотор Січ» китайським компаніям

Під санкціями США можуть опинитися усі українські підприємства, які фінансують «Укроборонпром», в тому числі і держбанки

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв допускає можливість потрапляння «Укрборонпрому» під антиросійські санкції США через операції з купівлі «Мотор Січі» спільно з китайськими компаніями Skyrizon і Xinwei.

Про це він сказав в ефірі «Радіо НВ».

«Можна опинитися в повністю абсурдній ситуації, коли китайська сторона разом з «Укроборонпромом» отримала б контроль над цим підприємством. При цьому США можуть знайти підтвердження того, що китайська сторона присутня в ланцюжку постачання «Вертольотам Росії» - і виникне кафкіанська ситуація, коли «Укроборонпром» з «Мотор Січ» виявляться в американських антиросійських санкціях», - розповів Терентьєв.

За його словами, у цій ситуації під санкціями США можуть опинитися усі українські підприємства, які фінансують «Укроборонпром», в тому числі і держбанки.

На думку глави АМКУ, і підприємство, і уряд повинні враховувати ці ризики при укладанні угоди.

«Така юридична конструкція за участю «Укроборонпрому» була підтримана Кабміном ще за Гройсмана і Кубіва. Були дані відповідні дозволи на проведення цих переговорів і дій. Тобто, якщо українська сторона свідомо приймає рішення відмовитися від співпраці з китайцями за цим проектом, то повинні бути прийняті рішення як на рівні «Укроборонпрому», так і на рівні уряду», - додав Терентьєв.

Раніше американці висловлювали своє занепокоєння намаганнями України продати «Мотор Січ» китайським компаніям.

Нагадаємо, у липні АМКУ відкрив справу щодо набуття спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» та офшорною компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), що пов’язана з Китаєм та фігурувала у справі СБУ про диверсію.