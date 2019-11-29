Найєм озвучив свою зарплату в «Укроборонпромі»



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Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм

Заступник гендиректора концерну очікує, що його заробітна плата буде суттєво збільшена

Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм заявив, що його зарплата в державному концерні становить в межах 43 тисяч гривень.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Моя зарплата зараз складає близько 43 тисячі гривень, це те, що офіційно є в наказі про моє призначення. Але з того, що я розумію із планів концерну, вона буде суттєво збільшена», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чому зарплата його керівника, за словами самого Айвараса Абромавичуса, становить значно меншу суму, Найєм сказав, що причиною, стали процедурні питання на момент призначення Абромавічуса главою Укроборонпрому.

«Наглядова рада «Укроборонпрому» на момент, коли Айварас (Абромавичус – ред.) був обраний або призначений, вона не була в повному складі, не мала повноважень. Тому з ним не був підписаний контракт, а якщо з ним не був підписаний контракт, він може отримувати лише мінімум і до цього мінімуму можуть лише додаватися якісь надбавки за секретність або за науковий ступінь тощо. Все це разом складає ту суму, яку він назвав, задається, 4200 чи 4700 гривень», - сказав екснардеп.

Як відомо, Найєм 11 листопада повідомив, що був призначений на посаду заступника гендиректора «Укроборонпрому» з питань взаємодії з органами державної влади, а ще на початку серпня його було залучено як радника генерального директора.

Натомість Юлія Тимошенко обурена призначенням Найєма на високу посаду.