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    Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана

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    Олена Зеленська та Еміне&nbsp;Ердоган - Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана
    Олена Зеленська та Еміне Ердоган

    Метою зустрічі було впровадження української мови для туристів, які відвідують Туреччину

    Сьогодні, 17 жовтня, перша леді Олена Зеленська разом з Президентом України Володимиром Зеленським вдруге відвідали Туреччину. 

    Дружина Президента України зустрілась з першою леді Туреччини Еміне Ердоган у палаці Долмабахче. 

    Метою зустрічі було впровадження української мови для туристів, які відвідують видатні пам'ятки Туреччини.

    «Дякую першій леді Туреччини пані Еміне Ердоган за підтримку, а Міністерству закордонних справ і Міністерству культури та туризму Туреччини за сприяння і співпрацю», – зазначає Зеленська.

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    Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана
    Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана
    Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана
    Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана

    Нагадаємо, що у 2021 році уся сфера обслуговування має винятково перейти на українську мову.

    дружина Олена Зеленська перша леді
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