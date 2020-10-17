Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана



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Олена Зеленська та Еміне Ердоган

Метою зустрічі було впровадження української мови для туристів, які відвідують Туреччину

Сьогодні, 17 жовтня, перша леді Олена Зеленська разом з Президентом України Володимиром Зеленським вдруге відвідали Туреччину.

Дружина Президента України зустрілась з першою леді Туреччини Еміне Ердоган у палаці Долмабахче.

Метою зустрічі було впровадження української мови для туристів, які відвідують видатні пам'ятки Туреччини.

«Дякую першій леді Туреччини пані Еміне Ердоган за підтримку, а Міністерству закордонних справ і Міністерству культури та туризму Туреччини за сприяння і співпрацю», – зазначає Зеленська.

Нагадаємо, що у 2021 році уся сфера обслуговування має винятково перейти на українську мову.