Дві перші леді: Олена Зеленська опублікувала фото з дружиною Ердогана
Метою зустрічі було впровадження української мови для туристів, які відвідують Туреччину
Сьогодні, 17 жовтня, перша леді Олена Зеленська разом з Президентом України Володимиром Зеленським вдруге відвідали Туреччину.
Дружина Президента України зустрілась з першою леді Туреччини Еміне Ердоган у палаці Долмабахче.
Метою зустрічі було впровадження української мови для туристів, які відвідують видатні пам'ятки Туреччини.
«Дякую першій леді Туреччини пані Еміне Ердоган за підтримку, а Міністерству закордонних справ і Міністерству культури та туризму Туреччини за сприяння і співпрацю», – зазначає Зеленська.
Нагадаємо, що у 2021 році уся сфера обслуговування має винятково перейти на українську мову.