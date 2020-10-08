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    У 2021 році уся сфера обслуговування має винятково перейти на українську мову

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    З 1 вересня усі школи мали перейти на українську,&nbsp;&ndash;&nbsp;сказав Тарас Кремінь - У 2021 році уся сфера обслуговування має винятково перейти на українську мову
    З 1 вересня усі школи мали перейти на українську, – сказав Тарас Кремінь

    Кремінь зазначив, що низка положень мовного закону вже набула чинності

    В Україні уся сфера обслуговування має перейти винятково на державну мову у 2021 році. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає урядовий портал.

    Згідно з законом, з 16 січня 2021 року всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

    Кремінь зазначив, що низка положень мовного закону вже набула чинності, зокрема, з 16 січня цього року мова реклами, зокрема політичної, має бути лише українська.

    «З 16 липня – назви аеропортів, станцій, зупинок, технічна та проектна документація, мова діловодства, документообігу, листування і звітності юридичних осіб (державна, – ред.). З 1 вересня усі школи мали перейти на українську», – сказав уповноважений.

    Нагадаємо, на початку липня Конституційний суд України розпочав розглядати конституційність «мовного» закону.

    суд Конституційний суд мова послуги Тарас Кремінь
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