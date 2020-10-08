У 2021 році уся сфера обслуговування має винятково перейти на українську мову



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З 1 вересня усі школи мали перейти на українську, – сказав Тарас Кремінь

Кремінь зазначив, що низка положень мовного закону вже набула чинності

В Україні уся сфера обслуговування має перейти винятково на державну мову у 2021 році. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає урядовий портал.

Згідно з законом, з 16 січня 2021 року всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

«Із 16 січня наступного року сфера обслуговування повинна стовідсотково користуватися державною мовою», – підкреслив мовний омбудсмен.

Кремінь зазначив, що низка положень мовного закону вже набула чинності, зокрема, з 16 січня цього року мова реклами, зокрема політичної, має бути лише українська.

«З 16 липня – назви аеропортів, станцій, зупинок, технічна та проектна документація, мова діловодства, документообігу, листування і звітності юридичних осіб (державна, – ред.). З 1 вересня усі школи мали перейти на українську», – сказав уповноважений.

Нагадаємо, на початку липня Конституційний суд України розпочав розглядати конституційність «мовного» закону.