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    У світі

    Українські моряки, викрадені поблизу Камеруну, можуть перебувати в Нігерії

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    Пірати пробралися на судно MarMalaita, яке належить німецькій MC-Schiffahrt з Гамбургу, коли воно стояло на якорі в порту Дуала, вони викрали 8 з 12 членів екіпажу - Українські моряки, викрадені поблизу Камеруну, можуть перебувати в Нігерії
    Пірати пробралися на судно MarMalaita, яке належить німецькій MC-Schiffahrt з Гамбургу, коли воно стояло на якорі в порту Дуала, вони викрали 8 з 12 членів екіпажу

    Зазвичай ув'язнених депортують з Камеруну до Нігерії. Там їм доведеться протриматися, поки не закінчаться переговори про викуп, - Міжнародне морське бюро

    Українські моряки, викрадені піратами в ніч на 15 серпня поблизу Камеруну, можуть перебувати в Нігерії.

    Про це повідомляє t-online з посиланням на керівництво Міжнародного морського бюро.

    «Зазвичай ув'язнених депортують з Камеруну до Нігерії. Там їм доведеться протриматися, поки не закінчаться переговори про викуп», - сказав директор бюро Поттенгал Мукундан.

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    Зазначається, що пірати пробралися на судно MarMalaita, яке належить німецькій MC-Schiffahrt з Гамбургу, коли воно стояло на якорі в порту Дуала, вони викрали 8 з 12 членів екіпажу. Як повідомлялося, один з викрадених – громадянин України, троє – громадяни РФ.

    Лише за годину до того також у порту Дуала з іншого судна, VictoryC, було викрадено 9 членів екіпажу з 21 та майно.

    Піратські напади дуже поширені на узбережжі Західної Африки. За даними Міністерства закордонних справ ФРН, у багатьох місцях Камеруну існує високий ризик викрадення людей.

    Як повідомлялося, два судна зазнали нападу вранці 15 серпня у порту Дуала. МЗС підтвердило захоплення піратами одного українського моряка поблизу Африки.

    16 серпня сайт телеканалу France24 із посиланням на Agence France-Presse повідомив, що біля берегів Камеруну пірати захопили у полон вісьмох українських і дев'ятьох китайських моряків.

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