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    Думки вголос

    Що це за «перемир'я» і «мирні переговори», якщо російські окупанти вбивають наших воїнів?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Переговори на крові викликають ненависть до ворога і презирство до тих, хто в них грає в нашій владі - Що це за «перемир'я» і «мирні переговори», якщо російські окупанти вбивають наших воїнів?
    Переговори на крові викликають ненависть до ворога і презирство до тих, хто в них грає в нашій владі
    Фото: РБК-Україна

    Кого хочуть обдурити люди, що продовжують імітувати Мінський процес?

    Мовою оригіналу

    Что это за «перемирие» и «мирные переговоры», если во время их проведения российские оккупанты убивают украинских воинов? Завтра новое заседание Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. А какое моральное право украинская власть имеет их проводить в такой обстановке? Президент Зеленский сегодня заявляет - что его главная цель это мир, и пока он записывает это очередное видео, гибнут украинские воины. И ведь это уже восьмой год – может пора новую стратегию строить, а не пытаться починить давно заезженную и поломанную пластинку?

    Сегодня противник поразил управляемой ракетой машину, в которой погиб заместитель начальника по тылу 93-й бригады майор Бродовский, трое раненых. Прицельные обстрелы идут каждый день, ни о каком мирном урегулировании и речи не идет, враг укрепляет свои силы на фронте, и использует любую возможность нанести потери.

    Какое может быть заседание в этих условиях? Кого хотят обмануть люди, продолжающие имитировать Минский процесс? В этом году уже половина президентского срока исполнится, вы и сами скоро прошлой властью станете, пора начать работать на будущее. Президент обязан вернуться в реальность из мирной ванны, и заняться наконец прямым своим делом – реформой сил обороны и укреплением нашей армии, чему офисные сидельцы вообще не уделяют сколько-нибудь серьезного внимания. А переговоры на крови вызывают ненависть к врагу и презрение к тем, кто в них играет в нашей власти. Азербайджан тоже 26 лет вел Минские переговоры – но при этом реализовал эффективную военную стратегию, которая сработала в нужный момент. Никакой альтернативы военно-дипломатическому сценарию освобождения Донбасса нет, вопрос только в одном – в сроках подготовки и в выборе времени.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Мінські угоди війна
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    Що це за «перемир'я» і «мирні переговори», якщо російські окупанти вбивають наших воїнів?