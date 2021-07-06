Що це за «перемир'я» і «мирні переговори», якщо російські окупанти вбивають наших воїнів?

Кого хочуть обдурити люди, що продовжують імітувати Мінський процес?

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Что это за «перемирие» и «мирные переговоры», если во время их проведения российские оккупанты убивают украинских воинов? Завтра новое заседание Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. А какое моральное право украинская власть имеет их проводить в такой обстановке? Президент Зеленский сегодня заявляет - что его главная цель это мир, и пока он записывает это очередное видео, гибнут украинские воины. И ведь это уже восьмой год – может пора новую стратегию строить, а не пытаться починить давно заезженную и поломанную пластинку?

Сегодня противник поразил управляемой ракетой машину, в которой погиб заместитель начальника по тылу 93-й бригады майор Бродовский, трое раненых. Прицельные обстрелы идут каждый день, ни о каком мирном урегулировании и речи не идет, враг укрепляет свои силы на фронте, и использует любую возможность нанести потери.

Какое может быть заседание в этих условиях? Кого хотят обмануть люди, продолжающие имитировать Минский процесс? В этом году уже половина президентского срока исполнится, вы и сами скоро прошлой властью станете, пора начать работать на будущее. Президент обязан вернуться в реальность из мирной ванны, и заняться наконец прямым своим делом – реформой сил обороны и укреплением нашей армии, чему офисные сидельцы вообще не уделяют сколько-нибудь серьезного внимания. А переговоры на крови вызывают ненависть к врагу и презрение к тем, кто в них играет в нашей власти. Азербайджан тоже 26 лет вел Минские переговоры – но при этом реализовал эффективную военную стратегию, которая сработала в нужный момент. Никакой альтернативы военно-дипломатическому сценарию освобождения Донбасса нет, вопрос только в одном – в сроках подготовки и в выборе времени.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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