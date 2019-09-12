Звільненим з полону морякам пообіцяли квартири в Одесі



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Звільнені з російського полону моряки

Питання з квартирами мають вирішити протягом трьох тижнів

Звільнені з російського полону українські моряки протягом трьох тижнів отримають квартири в Одесі.

Про це 12 вересня на пресконференції повідомив командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, капітан другого рангу Денис Гриценко.

«Учора була зустріч з начальником Генерального штабу, це питання було озвучено. Протягом трьох тижнів сказали, що питання вже буде вирішене, і хлопцям вручать ключі від квартир», - сказав Гриценко.

За його словами, квартири моряки отримають в Одесі.

«Квартири будуть там, де перебувають військовослужбовці - в Одесі», - повідомив Гриценко.

Як відомо, у Києві 12 вересня пройшла пресконференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х захоплених у листопаді 2018 року військових моряків.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка.