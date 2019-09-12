Командир моряків розповів, чому під час атаки Росії українці не стріляли



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Моряк Денис Гриценко

«Ми йшли виконувати завдання не з метою застосовувати зброю. Це був мирний перехід», - сказав Гриценко

Командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко пояснив, чому у Керченській затоці моряки не відкривали вогонь у відповідь по противнику.

Про це він сказав 12 вересня під час пресконференції у Києві.

«Ми йшли виконувати завдання не з метою застосовувати зброю. Це був мирний перехід. Це була позаштатна ситуація не спланована ні тією, ні іншою країною. І рішення треба було ухвалювати на місці. Я ухвалив таке рішення», - заявив Гриценко.

За його словами, морський перехід судна з порту Одеси до Бердянська був плановим, і моряки були попереджені про можливі провокації з боку РФ.

Гриценко повідомив, що звільнені з російського полону моряки готові продовжити службу у лавах Збройних Сил України.

«Усі 24 військовослужбовці готові продовжити службу у лавах Збройних Сил України... Ми є військовослужбовцями Збройних Сил і цим пишаємося. Якщо треба буде поїхати і виконувати завдання за призначенням, то я готовий зараз це зробити. І я на сто відсотків упевнений, що і решта хлопців також», - сказав моряк.

Як відомо, у Києві 12 вересня пройшла пресконференція з нагоди повернення в Україну з російського полону 24-х захоплених у листопаді 2018 року військових моряків.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

До слова, український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що у російській в’язниці його змушували свідчити проти Київського міського голови Віталія Кличка.

Джерело: Укрінформ