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Противники монархії влаштували протест перед коронацією Чарльза III (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Противники монархії влаштували протест перед коронацією Чарльза III (фото)
На плакатах зображення Карла III з підписом «Останній»
фото: BBC

У Британії молоде покоління не хоче збереження монархії

Сьогодні, 6 травня, у Лондоні відбудеться коронація Чарльза III. Але не всі у Великій Британії однаково раді монархії.

Перед коронацією на Трафальгарській площі протестують противники цього інституту, повідомляє BBC.

Люди тримають плакати, на яких зображення Карла III з підписом «Останній».

Противники монархії влаштували протест перед коронацією Чарльза III (фото) фото 1
фото: BBC
Противники монархії влаштували протест перед коронацією Чарльза III (фото) фото 2
фото: BBC

Нещодавно у Британії провели опитування і виявилося, що молоде покоління не хоче збереження монархії. Старші люди – навпаки.

Між тим, у Лондоні все готове до коронації. На вулицях міста зібралися тисячі людей, щоб побачити цю церемонію.

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фото: BBC
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Теги: король Принц Чарльз Велика Британія

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