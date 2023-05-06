Противники монархії влаштували протест перед коронацією Чарльза III (фото)
У Британії молоде покоління не хоче збереження монархії
Сьогодні, 6 травня, у Лондоні відбудеться коронація Чарльза III. Але не всі у Великій Британії однаково раді монархії.
Перед коронацією на Трафальгарській площі протестують противники цього інституту, повідомляє BBC.
Люди тримають плакати, на яких зображення Карла III з підписом «Останній».
Нещодавно у Британії провели опитування і виявилося, що молоде покоління не хоче збереження монархії. Старші люди – навпаки.
Між тим, у Лондоні все готове до коронації. На вулицях міста зібралися тисячі людей, щоб побачити цю церемонію.
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