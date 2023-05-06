Головна Новини
search button user button menu button

Чарльз III офіційно став королем Великої Британії (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чарльз III офіційно став королем Великої Британії (відео)
Чарльз III став 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві
фото: Sky News

Чарльз III офіційно став Королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії

У Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулася церемонія коронації короля Чарльза ІІІ і королеви-консорта Камілли.

Сам архієпископ Кентерберійський помазав спадкоємця королеви Єлизавети II на царство, після чого Чарльз сів на трон Едуарда I й отримав атрибути монаршої влади.

Вперше з 1902 року коронація британського монарха відбулася у вихідний день, суботу. З нагоди історичної події британці отримають додатковий вихідний у понеділок, 8 травня.

Чарльз III офіційно став королем Великої Британії (відео) фото 1

Стати свідками церемонії у Вестмінстерському абатстві були запрошені 2000 осіб – це чинні і колишні британські, члени Палати лордів, лідери країн Співдружності, президенти і прем'єр-міністри інших країн, члени королівських домів Європи та світу, члени британської королівської родини. 

Чарльз автоматично став наступником своєї матері на посаді короля після її смерті у вересні минулого року, і коронація не є важливою, але розглядається як засіб легітимізації монарха публічно.

Король і королева вирушили з Букінгемського палацу до абатства в сучасному чорному ювілейному автобусі Diamond State у супроводі кавалеристів у сяючих нагрудниках і шоломах із пір'ями.

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
12K
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
12K
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
5482
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи
4144
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4052
РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет

Новини

Війська Білорусі продовжили спільні з РФ навчання
Сьогодні, 15:16
Повітряні сили пояснили, чому відразу не розповіли про збиття ракети «Кинджал»
Сьогодні, 14:52
Чарльз III офіційно став королем Великої Британії (відео)
Сьогодні, 14:20
Підрив автомобіля пропагандиста Прилєпіна: з’явилися фото та відео
Сьогодні, 14:10
Олена Зеленська в елегантному вбранні та на шпильках відвідала коронацію Чарльза III: фото
Сьогодні, 13:48
Окупанти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС
Сьогодні, 13:32

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту