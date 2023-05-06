Чарльз III офіційно став королем Великої Британії (відео)

Чарльз III офіційно став Королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії

У Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулася церемонія коронації короля Чарльза ІІІ і королеви-консорта Камілли.

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Сам архієпископ Кентерберійський помазав спадкоємця королеви Єлизавети II на царство, після чого Чарльз сів на трон Едуарда I й отримав атрибути монаршої влади.

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Вперше з 1902 року коронація британського монарха відбулася у вихідний день, суботу. З нагоди історичної події британці отримають додатковий вихідний у понеділок, 8 травня.

Стати свідками церемонії у Вестмінстерському абатстві були запрошені 2000 осіб – це чинні і колишні британські, члени Палати лордів, лідери країн Співдружності, президенти і прем'єр-міністри інших країн, члени королівських домів Європи та світу, члени британської королівської родини.

Чарльз автоматично став наступником своєї матері на посаді короля після її смерті у вересні минулого року, і коронація не є важливою, але розглядається як засіб легітимізації монарха публічно.

Король і королева вирушили з Букінгемського палацу до абатства в сучасному чорному ювілейному автобусі Diamond State у супроводі кавалеристів у сяючих нагрудниках і шоломах із пір'ями.