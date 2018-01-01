Джон Келлі і Герберт Макмастер можуть залишити Білий Дім

Герберт Макмастер і Джон Келлі не задоволені як публічним так і приватним ставленням президента США до себе

В найближчому майбутньому Білий Дім можуть покинути радник із нацбезпеки Герберт Макмастер і глава апарату президента Джон Келлі. Причиною такого розвитку подій є посилення протиріч між ними і Дональдом Трампом. Про це повідомляє іІнформаційне агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела в адміністрації Дональда Трампа. Хоча ці ж джерела



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Герберт Макмастер - радник Трампа з національної безпеки

Герберт Макмастер і Джон Келлі не задоволені як публічним так і приватним ставленням президента США до себе

В найближчому майбутньому Білий Дім можуть покинути радник із нацбезпеки Герберт Макмастер і глава апарату президента Джон Келлі. Причиною такого розвитку подій є посилення протиріч між ними і Дональдом Трампом.

Про це повідомляє іІнформаційне агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела в адміністрації Дональда Трампа. Хоча ці ж джерела говорять про те, що протиріччя і суперечки можуть ослабнути, так як це мало місце із очільником Державного департаменту і Генеральним прокурором. Радника із нацбезпеки і главу апарата вважають важливими особами, які допомагають стримувати президента США від найбільш деструктивних кроків.

Герберт Макмастер і Джон Келлі не задоволені як публічним так і приватним ставленням президента США до себе. На сьогодні глава апарату і радник із нацбезпеки спільно ведуть боротьбу за обмеження доступу до секретної інформації шляхом відмови надавати відповідні допуски на постійній основі. Перш за все це може стосуватися Джареда Кушнера, який є зятем і радником Дональда Трампа. Так Кушнер на сьогодні має можливість знайомитися із щоденним звітом розвідки для президента США, де міститься секретна інформація.